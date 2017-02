BerlinDie AfD zieht mit einem Spitzenteam in den Bundestagswahlkampf. Parteichefin Frauke Petry musste damit am Mittwoch eine Schlappe einstecken und auf eine mögliche alleinige Spitzenkandidatur verzichten. Zuvor war bekannt geworden, dass sich in einer Online-Umfrage unter Parteimitgliedern 54 Prozent der Teilnehmer für ein Team aus mehreren Spitzenkandidaten aussprachen. Von rund 9000 Befragten stimmten 46 Prozent dafür, mit nur einem einzigen Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf im September zu ziehen. Am Abend erklärte Petry: „Die Mitglieder der AfD haben auf demokratische Weise entschieden, dass die Partei mit einem Spitzenteam in die Bundestagswahl zieht.“

Noch vor zwei Wochen hatte die Parteichefin im Magazin „Focus“ erklärt, Mehrfachspitzen seien wenig vorteilhaft. Petry, die als Gesicht der Partei gilt, wurde nachgesagt, eine alleinige Spitzenkandidatur anzustreben. Nun sagte sie, die AfD sei insgesamt ein starkes Team, was im Wahlkampf erneut bewiesen werde. Sie warnte jedoch: „Ein Bild à la SPD-Troika gilt es dabei für die AfD zu vermeiden.“ Im Bundestagswahlkampf 1994 bot die SPD mit den konkurrierenden Politikern Rudolf Scharping, Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine das Bild einer zerrissenen Partei und verdarb sich die ursprünglich guten Wahlchancen.