Berlin/Dresden Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hält die Einführung der Schleierfahndung in allen Bundesländern für sinnvoll. Das bekräftigte der Sprecher des Innenministeriums am Montag in Berlin. Für den Minister sei die Schleierfahndung ein „sehr wirkungsvolles Instrument“, betonte BMI-Sprecher Johannes Dimroth. Mit dem Thema befasst sich auch die Innenministerkonferenz (IMK), die am Montag in Dresden begonnen hat.