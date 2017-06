KielDer CDU -Politiker Daniel Günther ist neuer Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Der 43-Jährige erhielt am Mittwoch bei seiner Wahl im Landtag 42 von 73 Stimmen und führt nun eine Koalition von CDU , FDP und Grünen an. Die „Jamaika“-Koalition verfügt im neuen Kieler Landtag allerdings über 44 Sitze – damit haben nicht alle Abgeordnete des Zusammenschlusses Günther gewählt.

Am Nachmittag sollen im Landtag dann die sieben Minister der Regierung vereidigt werden. Zuvor will sich das Kabinett konstituieren. Die CDU stellt künftig drei Ressortchefs, Grüne und FDP je zwei. Am Dienstag hatten die Verhandlungsspitzen der drei Parteien den 114-seitigen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Zuvor hatten die Parteien den Weg dafür freigemacht, per Mitgliederbefragung oder Parteitagsbeschluss. Alle Entscheidungen fielen sehr deutlich aus. „Ich bin sehr glücklich über diese klaren Voten“, sagte Günther.

Schleswig-Holstein ist erst das zweite Bundesland mit einer „Jamaika“-Koalition. Im Saarland war ein solches Bündnis 2012 nach drei Jahren gescheitert.