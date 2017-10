Ausgerechnet Deutschlands Ex-Kanzler unterminiert also mit seinem Engagement die europäische Außenpolitik. Was Schröder als Neuauflage friedenstiftender Ost-Politik darstellt, ist genau das Gegenteil: ein streitschürender Keil in den ausnahmsweise mal geschlossenen EU-Reihen.

Aus einem dritten Grund ist die Schrödersche Polit-Raupe Nimmersatt zu kritisieren – nämlich weil er längst als Köder an der Angel eines Großkonzerns hängt, der mit Hilfe der fetten Raupe noch fettere Fische fangen will. Rosneft ist der größte Ölkonzern der Welt und eine Supermacht im Kampf um die Vormachtstellung in der globalen Energieversorgung. Rosnefts Geschäft basiert auf gewaltigen Ölreserven in der russischen Erde, dem Rohstoff also, von dem die ölsüchtige Verbrennungsmaschinerie der industrialisierten Welt abhängig ist. Doch die Nebenwirkungen dieses Deals lassen sich nur mit größter Anstrengung leugnen: Die fossile Energiewirtschaft pumpt nicht nur jahrtausendealten Kohlenstoff aus dem Boden, sondern auch permanent Tonnen von CO2 in den Himmel.

Der menschengemachte Klimawandel und seine Folgen weckt die fossilen Junkies aus ihrem Drogenrausch. Die in Deutschland erdachte und erfolgreich erprobte Energiewende beweist: Ein hochindustrialisiertes Land könnte seine Leistungskraft und seinen Wohlstand allein mit erneuerbaren Energien sichern! Was vor zwanzig Jahren noch unvorstellbar war, ist hierzulande längst Gewissheit. Klar: Diese frohe Botschaft erfreut weder Rosneft, noch Gazprom, noch den Kreml. Denn das schwarze Gold von gestern wäre damit das Pech von morgen: zäh, klebrig, unverkäuflich. Die letzte russische Wirtschaftsressource wertlos? Was für ein Albtraum.