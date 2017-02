DüsseldorfZum Schutz vor Terroranschlägen wird nun auch in Düsseldorf ein Fahrverbot für Lastwagen in der Innenstadt an Rosenmontag geprüft. Zuvor hatte sich bereits Köln dazu entschieden, bestimmte Lastwagen an Karneval aus der Innenstadt auszuschließen. Details wurden in beiden Städten bislang noch nicht genannt. Lastwagen der Karnevalsgesellschaften wären von dem Verbot nicht betroffen.

„Schutz vor Terror ist eine öffentliche Aufgabe und keine Aufgabe der Vereine“, erklärte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Mittwoch. Die Veranstalter dürften nicht auf den erhöhten Sicherheitskosten sitzen gelassen werden. Deshalb seien Gespräche geführt und Lösungen für die Karnevalszüge in den Stadtteilen gefunden worden. Einzelheiten zu diesen Absprachen wurden auf Anfrage nicht genannt.