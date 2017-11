BerlinCSU-Chef Horst Seehofer hat die Grünen unmittelbar vor der Fortsetzung der Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis zu mehr Kompromissbereitschaft aufgefordert. Ohne die Ökopartei direkt zu nennen, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag in Berlin: „Dieses Spiel, wir haben uns bewegt, jetzt müssen sich die anderen bewegen, ist nicht nachvollziehbar.“ Man dürfe nicht nur öffentlich erklären, kompromissbereit zu sein, sondern müsse dem in den Verhandlungen auch Taten folgen lassen.

Die Lage bei den Sondierungen für ein schwarz-gelb-grünes Bündnis sei „leider ein schwieriger Zwischenstand“. Es lohne sich aber, in die Verlängerung zu gehen. Seehofer erklärte jedoch auch: „Wir haben noch in keinem Bereich eine einzige Entscheidung.“ Der CSU-Vorsitzende setzt dennoch auf einen Erfolg der Gespräche: „Es gibt keinen Anlass, von einem Scheitern zu reden, sonst bräuchten wir uns gar nicht treffen.“