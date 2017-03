Nun also Moskau. Seehofer will beweisen, dass er international geachtet ist und etwas bewegen kann. Das ist für bayerische Regierungschefs seit jeher wichtiger als vielleicht für einen Kollegen aus Thüringen. Die wirtschaftlichen Sanktionen der EU gegen Moskau sollten noch in diesem Jahr enden, ließ er vorab wissen. Sicher kein schlechter Einstieg für ein Gespräch im Kreml.

Schon voriges Jahr zeigte der CSU-Chef deutlich, dass er von einer einheitlichen Linie in der deutschen Außenpolitik wenig hält, solange er abseits davon erst wahrgenommen wird. Im Februar 2016 sagte er nach seinem ersten Besuch bei Putin, die Wirtschaftssanktionen wolle er nicht, die schadeten bayerischen Unternehmen. Den Krieg in der Ukraine nannte er „Schießereien“, die „nicht gut“ seien. Es gab eine kleine diplomatische Havarie.

Was treibt Seehofer? Geht es um Außenpolitik, muss sich der Bayer immer mal vorhalten lassen, er sei außer des Hochdeutschen kaum einer anderen Fremdsprache mächtig und auch sonst nicht unbedingt sicher auf internationalem Parkett unterwegs. Das könnte auch für einzelne andere Politiker zutreffen. Wenn es so genüsslich verbreitet wird, zeigt es aber, dass in seiner Partei einige Stoiber und noch mehr Franz Josef Strauß nachhängen, die hier mehr Wirkung entfalteten.

Also muss Seehofer reisen und die Großen treffen. Wenn er dabei noch gegen die Linie der CDU auftritt, umso besser. Das zählt in Bayern auch. Bei der Schwesterpartei CDU sind einige erbost über den Alleingang nach Moskau. Manche sehen den Reisenden gar als Propaganda-Gehilfen Putins – hinter vorgehaltener Hand natürlich. Kanzlerin Angela Merkel hat deutlich andere Ansichten: Sie will Sanktionen so lange in Kraft lassen, bis das Minsker Friedensabkommen für die Ukraine umgesetzt ist.