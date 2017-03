MoskauDeutschland wird eine Beeinflussung des Bundestagswahlkampfes durch Hacker-Attacken und Desinformationskampagnen nach den Worten von Außenminister Sigmar Gabriel zu verhindern wissen. „Sie können sicher sein, dass die Bundesrepublik Deutschland in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die Meinungsbildung und auch Wahlkämpfe bei uns unbeeinflusst von wem auch immer in Deutschland stattfinden“, sagte Gabriel nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in Moskau auf eine Frage zu den jüngsten Enthüllungen von WikiLeaks. „Dafür werden wir ganz sicher sorgen.“ Lawrow wies Vorwürfe zurück, sein Land wolle die Bundestagswahl durch Cyber-Attacken beeinflussen. Gabriel traf am Abend auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen.

„Zwischen deutschen Politikern gab es ohnehin die Vermutung, dass unsere Kommunikationsdienstleistungen nicht völlig frei sind vom Interesse anderer Länder, sehr gut informiert zu sein, was Politiker in Deutschland miteinander besprechen“, sagte Gabriel. Es habe aber eine neue Qualität, wenn aus anderen Ländern versucht werde, die Meinungsbildung zu beeinflussen. „Das nehmen wir sehr ernst – und zwar egal, von wem es kommt“, betonte Gabriel. Über Hacker-Angriffe des US-Geheimdienstes CIA habe er keine Erkenntnisse. „Aber es gibt ja Gerüchte über alle möglichen Länder, die angeblich versuchen, uns zu beeinflussen – und wir halten das alles eigentlich hoffentlich für ein Gerücht.“