"Die Schärfung unseres Profils, die Entwicklung eines gesamtgesellschaftlichen, sozialdemokratischen Zukunftsentwurfs, der weit über die Zwänge einer Regierung hinausgeht, das wird in den nächsten Monaten und Jahren unsere Priorität sein", sagte Schulz. Dies dürfe die SPD nicht verschlafen. Diese Frage entscheide über die zukünftige Stärke und Glaubwürdigkeit der SPD am meisten. "Das ist ein Auftrag an uns alle, aber natürlich besonders an den Parteivorsitzenden, und ich nehme diesen Auftrag ernst."

Seiner Partei verspricht Schulz selbst im Falle einer Koalition mit der Union eine umfassende Erneuerung. "Regieren und Erneuern sind kein Gegensatz", sagte Schulz am Sonntag beim Sonderparteitag in Bonn. Die Erneuerung gelinge nicht nur in der Opposition, sie könne dort genauso gut scheitern. Schulz verwies auf europäische Schwesterparteien, von denen die einen in der Opposition seien und keine Parteireform hinbekämen. Andere regierten und erneuerten sich gleichzeitig mit Erfolg. Schulz kündigte an, er werde zusammen mit Generalsekretär Lars Klingbeil im März einen Fahrplan für den Erneuerungsprozess vorstellen. Die Vorbereitungen dazu liefen auf Hochtouren.

Schulz unterstrich, künftig gelte, dass nicht die Partei sich an Regierungsinteressen zu orientieren habe. Vielmehr habe das Regierungshandeln sich an der Parteiprogrammatik zu orientieren. "Jede Regierung, an der die SPD beteiligt ist, egal in welcher Koalition, muss eine SPD-Regierung sein."

Für seine Rede erhielt Schulz nur verhaltenen Beifall von lediglich einer Minute. Die anschließenden Reden von GroKo-Gegnern wurden deutlich lauter bejubelt. Noch am Nachmittag stimmen die Delegierten über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ab. Der Widerstand ist groß und wird von den Jungsozialisten angeführt. Allerdings ist die komplette Parteiprominenz für ein Ja. Für die Parteitagsdebatte gab es über 100 Wortmeldungen.

Juso-Chef Kevin Kühnert sieht die Möglichkeiten gemeinsamer Projekte von Union und SPD als begrenzt an. Nach acht Jahren großer Koalition in den vergangenen zwölf Jahren seien „wesentliche Gemeinsamkeiten aufgebraucht“, sagte der Anführer der Anti-GroKo-Bewegung in der SPD am Sonntag beim Parteitag in Bonn, der über den Einstieg in Verhandlungen für eine erneute große Koalition abstimmt.

Die Kehrtwenden der SPD, die zunächst zweimal eine Neuauflage der GroKo ausgeschlossen hatte, hätten Vertrauen gekostet - nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Partei, sagte Kühnert. Zudem sei die SPD oft wie ein Pressesprecher der Koalition aufgetreten, nicht wie ein selbstbewusster Koalitionspartner.

Aus Sicht von Parteivize Olaf Scholz ist die SPD den Bürgern schuldig, Koalitionsverhandlungen mit der Union aufzunehmen. „Wir haben so viel erreicht, dass man nicht sagen kann, dass wir nicht in Koalitionsgespräche gehen“, sagte Hamburgs Regierungschef. Die Entscheidung dürfe nicht aus der Perspektive der Partei, sondern müsse aus der der Bevölkerung gefällt werden. „Die SPD darf niemals den Eindruck erwecken, als ob sie sich vor dem Regieren fürchtete“, betonte Scholz. „Wir müssen uns was zutrauen und dieses Zutrauen müssen wir auch ausstrahlen, nur dann können wir auch die Bürgerinnen und und Bürger auf unsere Seite ziehen.“

Scholz stellte klar, dass man in Koalitionsverhandlungen weitere Fortschritte erreichen wolle. Einen entsprechenden Antrag aus Nordrhein-Westfalen hatte die Parteispitze in abgeschwächter Form in ihren Leitantrag übernommen. Unter anderem werde man über die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen weiter „hart verhandeln“, versprach Scholz.

Parteivize Manuela Schwesig sagte, die Diskussion in der Partei sei auch eine Vertrauensdebatte. Es sei ein Fehler der SPD-Spitze gewesen, sich nicht auf das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen von Union, FDP und Grünen vorzubereiten, argumentierte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.