Zu Beginn des Parteitages hatte SPD-Vize Malu Dreyer den Parteitag mit den Worten "Wir können die Union nicht in eine Minderheitsregierung zwingen. Das ist eine Illusion." eröffnet. Die Entscheidung für die SPD sei nun: "Verhandlungen über eine große Koalition oder demnächst Neuwahlen." Sie halte es für richtig, in Verhandlungen zu gehen. Sie versprach den Delegierten, man werde unabhängig vom Eintritt in eine große Koalition oder von Neuwahlen am Erneuerungsprozess der Partei arbeiten: "Ob wir uns erneuern, liegt ausschließlich an uns selber."

Nach einer mehrstündigen Debatte sollen die rund 600 Delegierten am Nachmittag in Bonn entscheiden, ob die SPD-Spitze die Bildung einer erneuten großen Koalition in Angriff nehmen darf. Vor der Tür demonstrierten zahlreiche GroKo-Gegner mit Schildern und Plakaten. Die gesamte SPD-Spitze um Parteichef Martin Schulz wirbt für die Verhandlungen, an der Basis gibt es aber erheblichen Widerstand.