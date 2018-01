Die SPD ringt auf ihrem Sonderparteitag in Bonn um die Entscheidung für mögliche Koalitionsverhandlungen. Parteichef Schulz ruft die Delegierten leidenschaftlich auf, keine Angst vor der Verantwortung zu haben.

Vieles spricht dafür, dass die SPD sich zu Koalitionsverhandlungen mit der Union durchringt. Ganz sicher ist sich auf dem Sonderparteitag in Bonn aber niemand. In seiner Rede macht SPD-Chef Martin Schulz deutlich: "Es geht um die Frage Koalitionsverhandlungen oder Neuwahlen." Seine Haltung dazu sei ganz klar: "Ich glaube nicht, dass Neuwahlen für uns der richtige Weg sind." Der Parteichef mahnt auf dem Parteitag in Bonn: "Es geht in diesen Tagen um viel." Die SPD sei bei der Bundestagswahl angetreten, um Deutschland gerechter zu machen und Europa zu stärken. Schulz warnt seine Partei vor einer Verweigerungshaltung gegenüber einer Regierungsbeteiligung. "Diejenigen, die kategorisch sagen: 'Egal, was wir erreichen können, wir gehen unter keinen Umständen in eine Regierung', die sollen wissen: Das ist nicht meine Haltung und auch nicht mein Weg!" In seiner Rede unterstreicht Schulz die Bedeutung der SPD in der Parteienlandschaft: "Wir sind das Bollwerk gegen Rechts." Er warnt, es sei nicht ausgeschlossen, dass Neuwahlen den rechten Rand stärken könnten.

Die SPD stimmt am Sonntag auf einem Sonderparteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union ab.

Schulz verteidigte zudem seinen Kurswechsel in der Debatte um eine erneute große Koalition. „Das Mandat zur Regierungsbildung haben andere bekommen“, sagte Schulz. Deshalb sei seine Entscheidung, in die Opposition zu gehen, am Wahlabend richtig gewesen. Das Scheitern der Jamaika-Gespräche sei ein „Wendepunkt“ gewesen. Für ihn habe nie Zweifel daran bestanden, dass die SPD nach Auswegen aus dieser schwierigen politischen Lage suchen werde.

Schulz verteidigte zudem das mit CDU und CSU erzielte Sondierungsergebnis. "Wir haben eine Menge erreicht und könnten damit vieles, was wir im Wahlkampf versprochen haben, einlösen." Er nennt das Sondierungsergebnis zu Europa ein "Manifest eines europäischen Deutschlands, das sich seiner Verantwortung für Freiheit, Demokratie, Zusammenhalt und Solidarität in Europa bewusst ist". Dies markiere das Ende einer Europapolitik, die an vielen Punkten vor allem Nein sage. Der SPD-Chef unterstreicht, mit den Sondierungsergebnissen zu Europa sei eine "neue Kursbestimmung für die deutsche Europapolitik" formuliert worden. Dies markiere einen "historischen politischen Wandel" und werde zu einem "neuen Aufbruch in Europa" führen.

Nachbesserungen der Sondierungsergebnisse Dem Vorwurf, die SPD habe die Ziele im Klimaschutz aufgegeben, widerspricht Schulz in seiner Rede: "Natürlich geben wir die Klimaziele nicht auf." Vielmehr werde es zum ersten Mal in Deutschland ein Klimaschutzgesetz geben. Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien werde man noch zulegen. "Für eine Koalition des 'Weiter so' stehen wir nicht zur Verfügung", unterstreicht er. Die SPD werde in Koalitionsverhandlungen das Thema befristete Arbeitsverhältnisse wieder aufrufen. Das gelte auch für den Kampf gegen eine "Zwei-Klassen-Medizin". „Wir werden konkrete Maßnahmen zum Abbau der Zwei-Klassen-Medizin verlangen - und wir werden sie durchsetzen“, sagte er. Gemeint ist die unterschiedliche Behandlung gesetzlich und privat versicherter Patienten. Zudem müssten befristete Arbeitsverhältnisse künftig die Ausnahme sein. Gerade für Berufseinsteiger müsse das unbefristete Arbeitsverhältnis wieder zur Regel werden. „Deshalb werden wir bei möglichen Koalitionsverhandlungen diesen Punkt wieder aufrufen.“

Als dritten Punkt versprach Schulz eine Härtefallregel für den Familiennachzug. „Da muss sich die Union bewegen. Und ich sage Euch ganz klar: Die Härtefall-Regel wird kommen.“ Zwar sei klar, dass man nicht wieder von vorne anfangen könne. Aber Sondierungsgespräche seien keine Koalitionsverhandlungen. „Wir werden bis zum letzten Verhandlungstag für ein Ergebnis kämpfen, mit dem wir mit gutem Gewissen vor unsere Mitglieder treten können.“