BerlinMehrere führende CDU-Politiker haben die SPD zu zügigen Gesprächen über die Bildung einer neuen Großen Koalition aufgefordert. Nachdem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil von möglichen Gesprächen bis Mai gesprochen hatte, konstatierte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner am Montag „eine Zermürbungstaktik der SPD.“

„Vielleicht können wir in dieser Woche schon den ersten großen Schritt in diese Richtung tun“, sagte die saarländische Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD. Sie hoffe, dass Deutschland zudem schnell eine Antwort auf die Europa-Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron finden werde.