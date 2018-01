Es dauert quälend lange. Mehr als 24 Stunden verhandeln Angela Merkel, Martin Schulz, Horst Seehofer und ihre Leute in der SPD-Zentrale. Über Stunden dringt kaum mehr nach draußen, als dass es hakt, ruckelt, stockt. Zwischendurch kommen einzelne Unterhändler raus und drehen eine nächtliche Runde um den Block - Luft schnappen zwischen den zähen Gesprächen. Dann wieder Funkstille. Das Schweigegelübde hält die ganze Nacht: Abgeschottet wie in Nordkorea seien die Verhandlungen gelaufen, heißt es in Parteikreisen.

Erst um 8.30 Uhr am Freitagmorgen kommt das Signal: Die Chefs von CDU, CSU und SPD sind sich doch noch einig geworden. Sie wollen in richtige Koalitionsverhandlungen einsteigen. Vor einer abschließenden Einigung der beiden Sondierungsgruppen fehlte da aber vor allem noch die Zustimmung der SPD-Sondiererseite - in der auch ausgewiesene GroKo-Kritiker sitzen. Aber mehr als ein Zwischenschritt ist eine Einigung der Sondierer sowieso nicht. Die größten Hürden stehen ihnen noch bevor.