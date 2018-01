Doch nicht nur für Merkel, auch für Seehofer könnte eine neue große Koalition eine der wenigen Chancen sein, sein politisches Überleben zumindest vorläufig zu sichern. Der bayerische Ministerpräsident, der sein Regierungsamt in Bayern ohnehin im Frühjahr an den jahrelangen Lieblingsrivalen Markus Söder abtreten wird, ist Profi genug, um zu wissen, dass ohne ein einflussreiches Ministeramt in Berlin demnächst auch der CSU-Vorsitz futsch sein dürfte.

Wer hat nun gewonnen und wer verloren im nächtlichen Marathon-Poker? Ganz eindeutig lässt sich das nicht sagen. In nahezu allen Bereichen sei eine Einigung extrem schwierig gewesen, ist in der Nacht zu hören. Und erste Informationen aus dem vorläufigen 28 Seiten dicken Ergebnispapier zeigen: Jede Seite musste Kröten schlucken.

Nun kommt alles auf die SPD an. Nach dem Ende der Sondierungen rotieren die Sozialdemokraten erst richtig. Schon kurz nach der Einigung soll der Parteivorstand abstimmen, ob er dem Parteitag in Bonn am 21. Januar den Einstieg in Koalitionsverhandlungen empfiehlt. In den Tagen bis dahin will Schulz durch die Republik touren und insbesondere die GroKo-kritischen Landesverbände von seinem Kurs überzeugen, allen voran NRW. Aber auch die GroKo-Gegner wollen mobilisieren. Juso-Chef Kevin Kühnert etwa will auch auf Werbetour gehen - für ein Nein zur GroKo.