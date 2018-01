Googles Alpha Go besiegt den weltweit besten Go-Spieler Lee Sedol mit 4 zu 1. Wegen seiner Komplexität ist Go nicht mit Algorithmen zu bezwingen, die jeden möglichen Zug durchspielen.

Der Zukunftsforscher Ray Kurzweil prophezeit in „The Singularity is Near“, dass die Rechenleistung aller Computer im Jahr 2045 die aller menschlichen Gehirne übertreffen wird.

Am Massachusetts Institute of Technology löst ein Computer erstmals Aufgaben eines IQ-Tests. Kurz darauf entsteht dort das erste Programm, das einen Dialog mit Menschen führt.

Zugegeben: So eine Vagheit liegt in der Natur eines Sondierungspapiers. Das entschuldigt aber nicht, warum viele Themen komplett fehlen. Was ist zum Beispiel mit der Blockchain-Technologie, der elektronischen Gesundheitskarte und einer Idee, wie man Algorithmen transparent machen kann? Oder einem echten Ansatz, Startups in Deutschland bei der Finanzierung auf die Beine zu helfen?

Ideen für solche Problemfelder gibt es genug, dafür reicht der Blick in die Wahlprogramme von Grünen und FDP. Auch im Jamaika-Sondierungspapier sind einige Projekte übrig geblieben. Im Gegensatz zu Union und SPD widmeten die Jamaika-Parteien dem Thema Digitalisierung ein eigenes Kapitel und verständigten sich auf die Bündelung der Kompetenzen in einer Stelle, egal ob das nun ein Ministerium oder Staatsminister ist.