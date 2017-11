BerlinDie FDP pocht bei finanziellen Entlastungen für die Bürger in einer möglichen Jamaika-Koalition auf umsetzbare Lösungen. „Realistisch ist zum jetzigen Zeitpunkt die Abschaffung des Soli“, sagte Präsidiumsmitglied Volker Wissing der Deutschen Presse-Agentur.

Der Wirtschaftsflügel der Union warnt, sich auf einen reinen Abbau des Soli-Zuschlags zu beschränken. Dieser müsse möglichst rasch kommen. Davon profitierten aber in erster Linie Besserverdienende, hatte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU/CSU, Carsten Linnemann, der dpa gesagt. Die Soli-Abschaffung müsse daher an eine Steuerstrukturreform gekoppelt werden, „mit der wir endlich die Beseitigung des Mittelstandsbauchs in Angriff nehmen“. Dieser Effekt im Steuertarif führt bisher dazu, dass vor allem kleinere und mittlere Einkommen verhältnismäßig höher belastet werden.