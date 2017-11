BerlinDie CDU-Vorsitzende Angela Merkel will die Amts- und Mandatsträger ihrer Partei auf fünf Konferenzen in die Entscheidungen über ein Jamaika-Bündnis einbinden. Bei den Veranstaltungen in Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, Leipzig und Darmstadt werde die Kanzlerin unter anderem mit Landesvorständen und Kreisvorsitzenden über die Fortschritte bei der Regierungsbildung sprechen, kündigte die CDU am Freitag an. Zuerst hatte der Berliner „Tagesspiegel“ (Samstag) über die Treffen berichtet. Sie sollen nach der für den 17. und 18. November in Berlin geplanten Vorstandsklausur stattfinden.