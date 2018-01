Und so gibt Merkel an diesem Sonntag die Richtung vor. „Die CDU geht in diese Gespräche mit dem Ziel, die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir eine stabile Regierung bilden können“, sagte sie, bevor es in das Willy-Brandt-Haus zur ersten Sondierungsrunde ging. Und sie appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Sozialdemokraten. „Wir glauben, dass die Aufgaben, die vor uns liegen, für die wir auch den Auftrag der Wähler haben, gewaltig sind“, sagte Merkel. Sowohl, was außenpolitische und europäische Herausforderungen anbelange wie auch die Aufgaben im Inneren. „Wir wollen sicherstellen, dass wir auch in fünf und zehn Jahren weiter gut und im Wohlstand leben können, in Sicherheit leben können, in der Demokratie leben können.“

In Schlagworten zählte die Kanzlerin dann auf, was eine mögliche Große Koalition aus ihrer Sicht leisten muss: In Zeiten des digitalen Wandels für sichere Arbeitsplätze sorgen. Eine gerechte Verteilung sicherstellen. Die Sicherheit der Bürger gewährleisten. Die Sätze hätten so ähnlich auch von SPD-Chef Schulz kommen können. Merkel scheint bemüht, es ihrem Wunschkoalitionspartner Recht zu machen. Entsprechend zuversichtlich gibt sie sich. „Ich glaube, es kann gelingen. Wir werden sehr zügig, sehr intensiv arbeiten.“

Der Verlauf der Sondierungen ist durchgetaktet. Heute Vormittag haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD in einer Sechser-Runde den Auftakt gemacht. Am Nachmittag treffen sich dann die 13 Arbeitsgruppen, in denen die einzelnen Fachthemen wie Finanzen, Energie oder Flüchtlingspolitik besprochen werden. Die Gruppen sollen zunächst einen Arbeitsplan beschließen. Anschließend kommt am Abend wieder die Sechser-Runde zusammen und lässt sich unterrichten.

Ähnlich sind die kommenden Tage strukturiert. Bis zum 11. Januar will man so zu einem Ergebnis kommen. Man werde sich nicht so viel Zeit lassen für Sondierungen wie die Jamaika-Parteien CDU, CSU, FDP und Grüne, sagte SPD-Chef Schulz zum Auftakt. Nach fünf Tagen werden klar sein, ob man über eine Koalition verhandeln könne oder nicht, sagte Schulz.

Nicht nur der enge Zeittakt soll helfen, die Gespräche zu einem Erfolg zu führen. Die Parteichefs haben auch vereinbart, dass möglichst vertraulich verhandelt wird. Keine Tweets oder SMS aus den Gesprächsrunden, keine halbfertigen Papiere verschicken. Die Gespräche zwischen Union, FDP und Grünen waren auch gescheitert, weil zu viel an die Medien durchgestochen wurde, so die Überzeugung. „Ich gehe optimistisch in diese Gespräche, allerdings ist mir klar, dass in den nächsten Tagen auch ein Riesenstück Arbeit vor uns liegt“, sagte Merkel. Es seien aber „alle willens, diese Arbeit anzunehmen und zu einem guten Ergebnis zu führen“.

Tatsächlich hängt nicht nur für Merkel viel von den GroKo-Verhandlungen ab. Auch SPD-Chef braucht einen Erfolg. In kleiner Runde soll er gesagt haben, dass sein politisches Überleben davon abhänge. Allerdings muss er auch seine Partei noch davon überzeugen, dass eine erneute Große Koalition unter Merkels Führung gut für die SPD ist. Das wird nicht leicht. Entsprechend muss der SPD-Chef versuchen, möglichst viele Wünsche durchzusetzen. Eine neue Bundesregierung muss nach den Worten von Schulz Deutschland reformieren und auf die Höhe der Zeit bringen. Das gelte bei der Bildungspolitik ebenso wie bei Investitionen in den Wohnungsbau, von der Infrastruktur bis zur Pflege, sagte Schulz am Sonntagmorgen zum Auftakt der Sondierungen.

Die SPD werde dabei ergebnisoffen sondieren, machte Schulz nochmals deutlich. Aber: „Wir ziehen keine rote Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen.“

Vor allem die CSU hatte allerdings in den vergangenen Tagen betont, dass sie dafür nicht zur Verfügung stehe. Bei ihrer Klausur im Kloster Seeon viel sie mit scharfen Tönen gegenüber dem möglichen Koalitionspartner auf. Vor Beginn der Sondierungen in Berlin rüstete CSU-Chef Horst Seehofer nun verbal ab. Er gehe mit „bester Stimmung“ in die Gespräche, sagte er. „Ich weiß, dass wir uns verständigen müssen. Deshalb ist der Auftrag klar, den wir haben.“

Er wolle nicht schon mit Bedingungen in die Gespräche starten, betonte Seehofer. Er machte aber für die CSU klar: „Wir wollen unser Profil nicht verwischen.“ Das sei auch der Sinn der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in den vergangenen Tagen im oberbayerischen Kloster Seeon gewesen. Er werde nun versuchen, „die Dinge zügig zu einem guten Ergebnis zu bringen“.