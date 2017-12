BerlinDie schleppende Regierungsbildung sorgt zunehmend für Verunsicherung in der Wirtschaft. Die wichtigsten Verbände erwarten zwar eine Fortsetzung des kräftigen Wachstums im kommenden Jahr. In der traditionellen Reuters-Umfrage zum Jahreswechsel warnen die Verbandspräsidenten zugleich aber, dass durch den politischen Stillstand wichtige Weichenstellungen für die Zukunft verpasst werden.

„Für die Betriebe verlängert diese Hängepartie die Ungewissheit“, bemängelte etwa Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. „Wir wissen nicht, in welche Richtung es bei Steuern, Sozialabgaben, bei Digitalisierungsinvestitionen oder in Sachen Europa geht: Ziel und Streckenzustand unbekannt.“ Wollseifers Kollege Dieter Kempf vom Industrieverband BDI ergänzte: „Die negativen Folgen liegen vor allen in den vergebenen Chancen. Unsere Exportnation Deutschland muss rasch wetterfest gemacht werden.“