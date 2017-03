„Da das bisherige Instrumentarium und die zugesagten Selbstverpflichtungen seitens der sozialen Netzwerke nicht ausreichend greifen und es erhebliche Probleme bei der Durchsetzung des geltenden Rechts gib, bedarf es eines erweiterten Ordnungsrahmens für soziale Netzwerke“, heißt es in einem Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion, das der WirtschaftsWoche vorliegt.

Das Papier, das mit den SPD-geführten Bundesländern abgestimmt ist, wurde am Dienstag in der Fraktion beschlossen. Der Druck auf Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), einen angekündigten Gesetzentwurf seines Hauses vorzulegen, steigt damit weiter. Auch in Unionskreisen wächst der Ärger darüber, dass Maas den für Februar angekündigten Gesetzentwurf zu Facebook verschleppe.