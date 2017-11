„Die Zuwanderer aus Osteuropa wollen in Westeuropa arbeiten. Der sogenannte 2. Arbeitsmarkt in Deutschland, der durch die Möglichkeit der Aufstockung abgefedert wird, bietet ihnen dafür eine Chance. Wir beobachten in Deutschland daher eine steigende Zahl von Niedriglohnempfängern aus osteuropäischen EU-Ländern, die zusätzlich Sozialleistungen erhalten“, sagt Werner.

Den von einigen Wissenschaftlern vor Einführung der Freizügigkeit in der EU vorausgesagten „Wohlfahrtsstaatsmagnetismus“ können Werner und seine dänische Kollegin Dorte Sinbjerg Martinsen von der Universität Kopenhagen hingegen weder in Dänemark noch in Deutschland generell belegen. Denn der Anteil der Empfänger arbeitsunabhängiger sozialer Unterstützungsleistungen von EU-Ausländern ist nicht erheblich gestiegen in den vergangenen Jahren – im Gegensatz zum Anstieg der Zahl der europäischen Aufstocker in Deutschland. Den absoluten Zuwächsen beim Leistungsbezug steht ein gleichwertiger Anstieg von Unionsbürgern gegenüber, die zur Finanzierung der nationalen Sicherungssysteme beitragen und so die gewachsenen absoluten Kosten durch ihren Steuerbeitrag ausgleichen.

„Nicht die Aussicht auf eine Existenz als arbeitsloser Hilfsempfänger ist der Grund für die innereuropäische Migration, sondern der Niedriglohnsektor. Das zeigt der Vergleich mit Dänemark, das einen noch großzügigeren Sozialstaat aber keinen Niedriglohnsektor hat“, sagt Werner.