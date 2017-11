BerlinIn Berlin ringen die Unterhändler für eine Jamaika-Koalition noch, wie sie die Bürger am besten finanziell entlasten können. Zuletzt haben sich Union, FDP und Grüne dabei vor allem auf den Soli konzentriert. Entlastungsspielraum gibt es aber auch bei den Sozialbeiträgen. So hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Herrmann Gröhe (CDU) bereits entschieden, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung im kommenden Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent gesenkt wird. Und auch beim Arbeitslosenversicherungsbeitrag gibt es Luft nach unten. Denn die Bundesagentur für Arbeit (BA) schwimmt im Geld.

Der Haushalt für das kommende Jahr, den der Verwaltungsrat der Nürnberger Behörde am Freitag beschlossen hat, sieht einen Überschuss von rund 2,5 Milliarden Euro vor. Dank der guten Arbeitsmarktlage stehen den Ausgaben von 36,4 Milliarden Euro 39 Milliarden Euro an Einnahmen gegenüber. In den vergangenen Jahren fielen die Überschüsse aber stets noch deutlich höher aus als im Etatentwurf vorgesehen. Nach Prognosen des Verwaltungsrats werden die Rücklagen der Behörde deshalb schon 2019 die magische Schwelle von 20 Milliarden Euro durchstoßen. Diese Summe halten Arbeitsmarktexperten für mindestens erforderlich, um Wirtschaftskrisen auf dem Arbeitsmarkt abfedern zu können. Infolge der Rezession 2009 hatte die BA Rücklagen von 17 Milliarden Euro und zusätzlich noch einen Bundeszuschuss aufgebraucht.