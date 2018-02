BerlinDer noch amtierende SPD -Parteichef Martin Schulz soll wegen des steigenden Drucks aus den eigenen Reihen auf das Außenministerium in einer Großen Koalition verzichten. Dies erfuhr das Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) am Freitag aus SPD -Kreisen. Schulz will demnach noch heute seinen Rückzug verkünden. Auch „Bild“ hatte von Schulz' Rückzugsplänen berichtet.

Schulz hatte noch am Mittwoch erklärt, dass er selbst Außenminister werden will, obwohl er nach der Wahl ausgeschlossen hatte, in ein Kabinett von Merkel einzutreten. Schulz wird nach dem anstehenden SPD-Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben.