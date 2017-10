BerlinBei der SPD wird es eine Kampfabstimmung mit mindestens drei Bewerbern um den Posten eines Bundestagsvizepräsidenten geben. Der Fraktionsvorstand schlug am Mittwoch einvernehmlich den bisherigen Fraktionschef Thomas Oppermann vor. Das teilte seine Nachfolgerin Andrea Nahles in einem Brief an die Abgeordneten mit. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Fraktionsführung hält Oppermann für die beste Wahl, um die SPD angesichts des Einzugs der AfD in den Bundestag „am kraftvollsten und überzeugendsten im Präsidium“ zu vertreten.

Allerdings wollen auch Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die seit 2013 im Bundestagspräsidium sitzt, sowie die bisherige Fraktionsmanagerin Christine Lambrecht sich für das Amt bewerben. Die Kampfabstimmung findet am kommenden Montag statt, am Dienstag wird die SPD ihren Kandidaten dann offiziell nominieren. Bis Anfang der Woche können weitere Genossen ihren Hut ins Rennen werfen. Die konstituierende Sitzung des Bundestages findet am Dienstag statt.