Er trat 2005 in die Partei ein, nach dem Wahldesaster in Nordrhein-Westfalen, das zu vorgezogenen Neuwahlen im Bund führte. Kühnert geißelt bis heute das SPD-Programm von damals, die Agenda 2010, die Ich-AGs und Steuersenkungen, überhaupt den „Geist von Deregulierung und Verwertungslogik“. Der „Agenda-Ballast“ müsse „über Bord“ geworfen, das „Sparmantra“ der schwarzen Null verworfen werden. Er redet überhaupt sehr häufig und sehr gerne von Umverteilung. Selbst die große Koalition von 2013 bis 2017 sei geprägt gewesen von „billigen und oft ziemlich schlechten Kompromissen“, meint Kühnert. Das ist aus Sicht anderer Genossen, die in diesen vier Jahren Mindestlohn, Frauenquote, Rente mit 63 und eine Mietpreisbremse unter Dach und Fach brachte, schon eine bemerkenswerte Aussage.

Kühnerts Rhetorik ist also, einerseits, der klassische Juso-Slang. Andererseits: Der kommt diesmal an. Was daran liegt, dass Kühnert eben so gar nicht als Hassfigur taugt. Er polarisiert, aber ohne sich polarisieren zu lassen. Das ist schon ein kleines politisches Kunststück.