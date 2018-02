Erst will er, dann will er doch nicht.

Erst will Sigmar Gabriel unbedingt Außenminister bleiben, jetzt will er nach eigenen Angaben doch nicht um jeden Preis im Amt bleiben. Jeder Parteivorstand habe das Recht, Ministerposten neu zu besetzen, sagt der SPD -Politiker der Wochenzeitung Die Zeit. „Da gibt es nichts zu kritisieren und schon gar nicht zu grollen oder zu jammern, sondern zum Abschied leise Servus zu sagen.“

Am Dienstag war Martin Schulz mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Parteichef zurückgetreten. Der Parteivorstand übergab das Amt noch am selben Abend kommissarisch an den ersten Bürgermeister Hamburgs und Parteivize, Olaf Scholz. Am 22. April soll dann Andrea Nahles als neue SPD-Chefin von einem Sonderparteitag gewählt werden.