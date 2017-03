BerlinMit einer Agenda „Deutschland 2025“ will die CDU vor der Bundestagswahl um Vertrauen für eine noch lang andauernde Regierungspolitik von Kanzlerin Angela Merkel werben. Im Vordergrund stünden dabei Unterstützung für Familien mit kleinen Kindern - etwa beim Erwerb von Wohneigentum mit einem sogenannten Baukindergeld - sowie für Kinder und Jugendliche ohne Schulabschluss, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag in Berlin. „Alle in unserem Land sollen wissen, dass sie eine Chance haben.“

Ein gemeinsames Wahlprogramm für die Legislaturperiode von 2017 bis 2021 legen CDU und CSU im Sommer vor. Merkel tritt bei der Wahl im September zum vierten Mal in Folge als Kanzlerkandidatin an. Sie hatte Ende Februar gesagt, die CDU werde nicht für Erfolge der Vergangenheit gewählt, sondern dafür, wie sie die Zukunft gestalten wolle.