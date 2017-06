DortmundEs fällt Martin Schulz nicht leicht an diesem Abend, den Genossinnen und Genossen Mut zu machen. „Wir sind eine starke Partei, wir sind kampfbereit“, ruft er ihnen von der Bühne im historischen Stadion „Rote Erde“ entgegen. Doch die Stimmung ist in diesem Moment noch eher gedrückt.

Es nieselt, schlaff hängen zwei große SPD-Fahnen an ihren Masten. Die SPD-Mitglieder bereiten sich hier in Dortmund auf den Parteitag vor, der am Sonntag um zehn Uhr in der Dortmunder Westfallenhalle gleich nebenan beginnt. Es gibt Bratwürste und Bier aus Pappbechern.