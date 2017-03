Mit Martin Schulz als Kanzlerkandidat sieht der scheidende Parteichef Sigmar Gabriel die SPD angesichts ihrer deutlichen Zugewinne in Umfragen wieder im Aufwind. "Liebe Genossinnen und Genossen, der Trend ist wieder ein Genosse, und so soll es bleiben", sagte Gabriel am Sonntag in Berlin auf einem Bundesparteitag, auf dem der 57-Jährige den Parteivorsitz an Schulz abgibt. Für ihn persönlich gebe es keinen Grund zur Melancholie. "Es dürfte der fröhlichste und optimistischste Übergang zu einem neuen Parteivorsitzenden sein, den unsere Partei in den letzten Jahrzehnten erlebt hat."

Schulz zeichne aus, dass er einen "klugen und wenn nötig kühlen Kopf" habe und ein "großes und heißes Herz, wenn es um die Menschen geht, für die Du Dich einsetzt", sagte Gabriel. Das mache den 61-jährigen Ex-Präsidenten des Europaparlaments "zu einem exzellenten Vorsitzenden der deutschen Sozialdemokratie".