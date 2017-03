Nach Morddrohungen gegen den Sohn von SPD-Bundesvize Ralf Stegner will die Partei Strafanzeige stellen. Die Drohungen aus der rechten Szene seien „abstoßend und widerlich“, sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Montag in Berlin. Die gesamte Parteispitze sei solidarisch mit Stegner und dessen Familie. „Wir werden das in keiner Weise tolerieren“, sagte Barley.