 Sigmar Gabriel wohl zur Kanzlerkandidatur entschlossen

SPD -Chef Sigmar Gabriel will laut "Bild"-Zeitung bei der Bundestagswahl im Herbst als Kanzlerkandidat antreten. Zu diesem Schritt habe sich Gabriel nach zahlreichen internen Gesprächen und auf dringendes Anraten von Altkanzler Gerhard Schröder entschieden, berichtete das Blatt vorab aus seiner Dienstagausgabe unter Berufung auf Parteikreise. Hinzu sei das sichere Gefühl Gabriels gekommen, auch auf den SPD -Vorsitz verzichten zu müssen, wenn er nicht als Kanzlerkandidat antritt.

Stur tun die Sozialdemokraten, als sei die Kanzlerkandidatur weiter offen. So zeigen sie ihr Talent zur Selbstdemontage.

Ein Sprecher Gabriels unterstrich am Montagabend, der von der Parteispitze vereinbarte Zeitplan gelte unverändert. "Die SPD entscheidet über die Kanzlerkandidatur am 29. Januar", sagte der Sprecher mit Blick auf die dann anberaumte SPD-Vorstandsklausur.

Spekulationen über eine frühere Vorentscheidung der SPD werden durch ein Treffen der engeren Parteiführung am Dienstag in Düsseldorf geschürt. Dabei soll nach Darstellung der Parteiführung aber keine Entscheidung fallen, wer als Kanzlerkandidat antritt. Im Gespräch dafür ist auch der bisherige Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz.

Bereits in der vorigen Woche sagte ein Mitglied der Parteiführung zu Reuters: "An Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat führt kein Weg mehr vorbei." Ein anderer Spitzengenosse bezeichnete die Wahrscheinlichkeit als "sehr, sehr, sehr hoch, dass Gabriel Kanzlerkandidat wird". In Umfragen liegt die SPD mit 20 bis 22 Prozent deutlich unter ihrem Wahlergebnis von 25,7 Prozent aus dem Jahr 2013. Bei der Union reichen die Umfragewerte von 32 bis 38 Prozent.