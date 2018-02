Union und SPD stehen offenbar kurz vor dem Abschluss eines Koalitionsvertrags. CDU, CSU und SPD haben sich laut Medienberichten in ihren Koalitionsverhandlungen grundsätzlich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lobte die Einigung mit der SPD. Man sei raus aus den Schützengräben gekommen, es sei gelungen, die Konflikte aufzulösen, sagte Dobrindt nach dem Verhandlungsmarathon in der CDU-Zentrale. „Und ich glaube, es ist auch Zeit geworden, dass wir die Aussicht auf eine Regierung in Deutschland haben. Von daher: Ein guter Morgen.“

Zuletzt gelang am Mittwochvormittag ein Durchbruch bei der Verteilung der künftigen Ministerien. Die SPD soll laut der dpa das Außen- und das Finanzministerium sowie das Ressort für Arbeit und Soziales bekommen. Die CSU erhält laut Medienberichten das Ministerium für Verkehr und Entwicklung sowie das Innenministerium, das um einen Heimatbereich aufgewertet werden soll. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll die CDU neben Kanzlerin Angela Merkel unter anderem die Minister für Wirtschaft, Verteidigung, Bildung und Landwirtschaft stellen

Wie die "Bild"-Zeitung und die Deutsche-Presse-Agentur übereinstimmend berichten will SPD-Chef Martin Schulz Außenminister werden. Das Amt als Parteivorsitzender gibt er laut der "Süddeutschen Zeitung" an Fraktionschefin Andrea Nahles ab, die beide Posten innehaben soll. Als Quelle nennt die Zeitung Parteikreise. Der langjährige Kanzleramtschef Peter Altmaier soll das Wirtschaftsressort übernehmen, Ursula von der Leyen bleibe Verteidigungsministerin, berichtet die Deutsche-Presse-Agentur.

Auch konkrete Personalien werden bereits diskutiert: Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) soll in einer möglichen neuen Regierung Bundesfinanzminister werden. Nach übereinstimmenden Informationen von Reuters, der "Bild"-Zeitung und des Magazins "Der Spiegel" soll CSU-Chef Horst Seehofer Innenminister werden.

Knackpunkte: Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik

Die drei Parteien wollten vor Weiberfastnacht an diesem Donnerstag den Koalitionsvertrag stehen haben. Sie hatten am Dienstag zum Start in die Schlussrunde betont, eine erneute Vertagung sollte nach den zwei zusätzlichen Verhandlungstagen unbedingt vermieden werden.

Sollte der Vertrag zwischen den drei Parteien abgeschlossen werden, könnten in den nächsten Wochen 463.723 Sozialdemokraten darüber abstimmen. Die SPD gewann seit Jahresbeginn 24.339 Neumitglieder dazu. In der SPD hatten Gegner einer Neuauflage von Schwarz-Rot - allen voran die Jusos - mit dem Slogan „Tritt ein, sag nein“ um neue Mitglieder geworben. Das Ergebnis des Mitgliedervotums könnte bereits am Wochenende 3./4. März bekannt gegeben werden.