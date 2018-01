Auf die Frage, ob er Bundesfinanzminister einer großen Koalition werden könnte, antwortete Scholz im Interview mit der WirtschaftsWoche: „Sie sollten wissen, dass ich sehr gerne Hamburger Bürgermeister bin. Wir stehen am Anfang der Koalitionsverhandlungen, und es wird schwer genug, sie zu einem guten Ende zu führen. Wer sich jetzt mit Kabinettslisten beschäftigt, handelt nicht seriös. Uns interessiert jetzt nicht, wer was wird.“

In SPD-Kreisen gilt der Partei-Vize als Top-Kandidat für das Finanzministerium, falls die Sozialdemokraten das Ressort für sich beanspruchen sollten. In den Koalitionsverhandlungen führt Scholz bereits das SPD-Team an, das über Steuerpolitik und Finanzen berät.