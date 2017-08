Und dann kommt er zum Punkt: „Der Wahlkampf geht jetzt los“, sagt er. Schade nur, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht darum schert, dass Heil den Wettstreit zwischen ihr und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für eröffnet erklärt. Merkel lässt die Kritik des Herausforderers seit Wochen an sich abperlen. Ein Schlagabtausch findet gar nicht erst statt.

Und so kann die SPD noch so gute Argumente vortragen oder Plakate kleben - bei den Wählerinnen und Wählern verfängt das nicht. „Wir würden uns bessere Umfragewerte wünschen“, räumt Heil ein. Aber Wahlen würden erst am Ende entschieden, immer mehr Wählerinnen und Wähler würden sich die Entscheidung bis zur letzten Minute offen halten, macht Heil sich und den Genossen Hoffnung.

Die vielen Unentschlossenen sollen also die Hoffnungsträger der SPD sein. Um sie auf ihre Seite ziehen, werden die Sozialdemokraten in den kommenden Wochen jedes Register ziehen, allen voran Martin Schulz. Ab dem 8. August beginnt seine Wahlkampftour, die ihn an 30 Tagen kreuz und quer durch Deutschland führt. Den Auftakt macht er in Dresden. Es folgen Städte wie Wuppertal, Würzburg, München, Iserlohn, Marburg, Velbert, Unna oder Lübeck. Zum Abschluss dann gibt es am Freitag, den 22. September, einen großen Aufritt in Berlin und am Vortag der Wahl noch eine „Zugabe“ in Aachen. Parallel hat die SPD Tausende Freiwillige in Bewegung gesetzt, die an den Haustüren klingeln und für „ihren Martin“ werben. Außerdem wird in den nächsten Wochen noch eine zweite und dritte Welle von Plakaten folgen, Details wollen die Genossen noch nicht verraten.