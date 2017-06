BerlinAm Wahlprogramm von Kanzlerkandidat Martin Schulz gibt es in der SPD großen Beratungsbedarf: Die für den Parteitag am übernächsten Sonntag (25. Juni) in Dortmund vorgelegten Änderungswünsche nehmen mehr als 960 Seiten ein. Am Freitag wurde der dicke Wälzer - mit Korrekturvorschlägen vom Ortsverein bis zur Parteispitze - von der Antragskommission veröffentlicht. Sie wird von Hamburgs Regierungschef und SPD-Bundesvize Olaf Scholz geleitet.

Seine Steuervorschläge will Schulz nach dpa-Informationen in der kommenden Woche in Berlin präsentieren. Die Parteiführung hatte zeitweise erwogen, die Steuerpläne erst nach dem Dortmunder Parteitag zu veröffentlichen. Das stieß auf Widerstand unter anderem der Parteilinken. Man könne keinen Programmparteitag ohne verbindliche Beratung der künftigen SPD-Steuerpolitik abhalten, hieß es.