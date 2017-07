Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Bürger der Meinung sind, dass die Bundesrepublik einen Gerechtigkeitsschub nötig hat. Fakt ist, dass die Löhne und Gehälter in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen sind. Fakt ist auch, dass wir Rekordbeschäftigung haben, die in vielen Industriezweigen mittlerweile zu nicht besetzbaren offenen Stellen führt. Und auch nicht weg zu diskutieren ist, dass sich das Label „Made in Germany“ zu einem Bestseller entwickelt hat, der die deutsche Exportwirtschaft boomen lässt. Laut ifo-Institut sind Deutschlands Manager so euphorisch wie lange nicht. Zu Recht!