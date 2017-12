BerlinIn der Union wird nach Angaben der CDU-Finanzexpertin Anja Karliczek erwogen, den Verkauf von Lebensversicherungen massiv zu erschweren. „Wir loten gerade eine Regelung aus, wonach die Versicherten einem Verkauf ihrer Verträge zustimmen müssten“, sagte die Politikerin dem Magazin „Der Spiegel“ laut einem am Freitag vorab veröffentlichten Bericht. Angesichts der niedrigen Zinsen haben einige Lebensversicherer aus Renditegründen das Neugeschäft eingestellt und versuchen sich von Altverträgen zu trennen, zum Teil durch Verkäufe an spezialisierte Abwicklungsgesellschaften („Run-Offs“). Karliczek nannte dies einen „Vertrauensbruch“ der Versicherer gegenüber ihren Kunden.

Aus Unionskreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, dass sich die von Karliczek angesprochene Initiative in der CDU noch in einem sehr frühen Stadium befindet. „Von konkreten Initiativen sind wir noch ein gutes Stück entfernt.“ Allerdings hatte sich auch der Vize-Fraktionschef der Union, Ralph Brinkhaus, vor einem Monat schon kritisch geäußert. „Wie stellen leider fest, dass verstärkt ‚Run-Offs‘ diskutiert werden: Was etwa im Bereich Lebensversicherungen nicht mehr genügend Rendite bringt, soll abgestoßen werden.“ Das Thema werde jetzt angegangen.