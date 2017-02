BerlinKanzlerin Angela Merkel war die letzte Zeugin, die vor dem NSA-Untersuchungsausschuss aussagen musste. Auch sie wurde zur Ausspähung befreundeter Staaten durch den Bundesnachrichtendienst (BND) mit Hilfe spezieller Suchbegriffe (Selektoren) befragt. Wie Merkel sagte, will sie erst im März 2015 von der Bespitzelung erfahren haben. Außerdem bekräftigte in der siebenstündigen Befragung ihren Satz vom Oktober 2013: „Ausspähen unter Freunden – das geht gar nicht.“

Zu den bespitzelten Medien sollen der britischen BBC – in London wie auch in Afghanistan –, sowie Redaktionen des internationalen Programms BBC World Service gehören. Laut „Spiegel“ stand auch ein Anschluss der „New York Times“ in Afghanistan auf der Liste wie auch Anschlüsse von Mobil- und Satellitentelefonen der Nachrichtenagentur Reuters in Afghanistan, Pakistan und Nigeria.