Erstens: Die Entscheidung um den Männer-Platz war extrem knapp. Parteichef Cem Özdemir lag nur um einige Promille vor seinem Konkurrenten, dem Kieler Vize-Regierungschef Robert Habeck. Beide Männer, die zusammen rund 70 Prozent der Stimmen erreichten, stehen für den pragmatischen Flügel der Öko-Partei. Das gilt auch für die gesetzte Spitzenfrau Katrin Göring-Eckardt, die keine Mitbewerberin hatte. Es bedeutet, dass die Basis der Grünen gemäßigter tickt als viele Parteivordere. Wahrscheinlich stehen die potenziellen Wählerinnen und Wähler noch mehr in der Mitte als die Mitglieder. Das Urwahl-Ergebnis öffnet die Grünen für eine Reihe von Koalitionen – wenn es denn überhaupt zu einem Bündnis jenseits von Schwarz-Rot reichen sollte.

Drei Dinge sind an der Kür des grünen Spitzenduos zur Bundestagswahl bemerkenswert.

Zweitens führt kein ausgewiesener Öko-Politiker die Partei ins Wahljahr 2017. Weder der anatolische Schwabe Özdemir noch die Thüringerin Göring-Eckardt haben sich bei der Energiewende oder dem Atomausstieg, bei Verpackungsmüll oder in der Verkehrspolitik besonders hervorgetan. Göring-Eckardt hat sich vor allem soziale Themen gesucht und sich in der Flüchtlingspolitik positioniert. Özdemir gilt bei den Grünen traditionell als der Wirtschaftsversteher. Er hielt über Jahre Kontakt zu Unternehmen und Verbänden. Profiliert hat er sich in der Außen- und Sicherheitspolitik.