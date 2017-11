Der große WirtschaftsWoche-Städtetest zeigt, wo es sich in Deutschland am besten arbeiten, leben und investieren lässt – und welche Faktoren für den Erfolg einer Stadt entscheidend sind.

Die VW-Stadt Wolfsburg etwa zieht besonders viele Ingenieure an. Gleichzeitig verdienen Arbeitnehmer im Durchschnitt nirgends so viel wie in Wolfsburg. Auch beim Anteil der Beschäftigten in der Forschung und Entwicklung belegt die niedersächsische Großstadt den ersten Platz. Ähnlich attraktiv sind in diesen Bereichen nur Ingolstadt, Erlangen und Ludwigshafen. In Ingolstadt beschäftigt Audi Tausende Mitarbeiter, Erlangen ist Stammsitz von Siemens und Ludwigshafen eng mit BASF verbunden.

Generell haben Ingenieure und Naturwissenschaftler im Süden Deutschlands die besten Karrierechancen. So liegen fünf der sechs Städte mit der höchsten Ingenieursdichte in Bayern (Ingolstadt, Erlangen, Regensburg, München) oder Baden-Württemberg (Stuttgart). Naturwissenschaftler wie Chemiker, Mathematiker, Informatiker oder Physiker zieht es außerdem nach Darmstadt, Karlsruhe, Aachen oder Jena.