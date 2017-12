BerlinDie deutsche Start-up-Branche ist enttäuscht, dass die FDP sich in Sachen Regierungsbildung selbst aus dem Rennen genommen hat. „Wir haben in Jamaika eine große Chance für die junge Generation und unsere Branche gesehen und bedauern daher, dass es keine Einigung gab“, sagte Florian Nöll, Chef des Bundesverbandes Deutsche Start-ups, dem Handelsblatt.

Doch die Hoffnungen vieler Vertreter der Start-up-Branche auf eine Regierungsbeteiligung der Liberalen haben sich durch die Jamaika-Absage zerschlagen. „Die Gründer sind Hin und Her gerissen. Manche sehen den Schwarzen Peter bei der FDP, haben geschimpft und waren enttäuscht, weil sie die Verhandlungen abgebrochen haben. Andere finden diese Geradlinigkeit und Prinzipientreue aber auch gut. Auch ich stehe irgendwo dazwischen“, beschreibt Nöll die Stimmung.

In der Vergangenheit zeigten sich die Start-up-Vertreter stets entzückt, wenn Lindner bei einer der Szene-Veranstaltungen vorbeischaute. Doch das war, bevor er einer Jamaika-Koalition eine Absage erteilt hat, das konnte man zuletzt bei der Jubiläumsfeier des Start-up-Verbandes beobachten. Nur vier Tage nach der Absage an Jamaika schaute „der Christian“, wie ihn viele in der Szene nennen, bei der Jubiläums-Feier des Deutschen Start-up-Verbandes vorbei und hielt eine Rede. Die Stimmung war laut Teilnehmern wenig euphorisch, Lindner war in der Defensive, versuchte den Austritt zu rechtfertigen.

Wie jüngste Umfragen zeigen, ist die FDP nicht nur in der Gunst der Gründer, sondern auch in den Augen der Wähler zum Teil stark gefallen. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL Deutschland zeigt: Gäbe es jetzt Neuwahlen für den Bundestag, würden nur noch acht Prozent ihr Kreuzchen bei den Liberalen machen. Jeder fünfte FDP-Wähler vom 24. September würde wieder die Union wählen, die sich damit auf einen Stimmenanteil von 34 Prozent verbessern könnte. „Die Union profitiert von der Enttäuschung eines Teils der mittelständischen Wähler der FDP, die sich von den Liberalen die Vertretung ihrer Interessen in einer Regierung erhofft hatten“, sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. „Eine FDP in der Opposition aber kann diese Interessenvertretung kaum wahrnehmen, weshalb man jetzt doch wieder CDU oder CSU die Stimme geben würde.“