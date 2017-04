„Ich würde gern mit Herrn Schäuble sprechen und ihn über die Steuerhinterziehungstricks in der Schweiz informieren“, sagte Birkenfeld im Gespräch mit der WirtschaftsWoche.

Auf die Frage nach noch sicheren Steueroasen auf der Welt sagte Birkenfeld der WirtschaftsWoche: „Mir fallen da Länder wie zum Beispiel Dubai, Zypern, Singapur, Macao, Luxemburg und Panama ein. Und in der Schweiz liegt auch noch immer richtig viel Geld. Das ist sicher nicht alles Vermögen, das die Eigentümer vor den Steuerbehörden verstecken wollen. Da geht es sehr oft um Erträge aus organisiertem Verbrechen, um Schmiergelder, um zusammengeklaubte Millionen und Milliarden von Diktatoren aus ausgebeuteten Entwicklungsländern. Und so manches verschollene Kunstwerk findet man tief unten in Schweizer Banktresoren.“