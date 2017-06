Das Bundesfinanzministerium hat Bedenken gegen eine Abschaffung der Abgeltungsteuer. So zweifelt das Ministerium daran, ob der Fiskus künftig verlässliche Daten über die Kapitalerträge erhält, was Voraussetzung für eine Beendigung der pauschalen Quellenbesteuerung von 25 Prozent plus Soli wäre.

Laut WirtschaftsWoche weisen die Beamten in einem Vermerk darauf hin, dass der internationale Informationsaustausch ab 2018 nicht die notwendigen Daten liefern werde. Diese seien „lediglich ein Anhaltspunkt für die Veranlagung von Kapitalerträgen aus dem Ausland und Ausgangspunkt für weitere Prüfungen“. Noch schlimmer sei die Lage im Inland. Hier müsste überhaupt erst „ein Kontrollmechanismus geschaffen werden, mit dem administrativ sichergestellt würde, dass die Nichterklärung von Kapitalerträgen in der Einkommensteuererklärung nicht nur zufällig entdeckt wird“.