Während bei Cockpit die durchschnittliche Verhandlungsdauer bei 14,7 Monaten liegt, sind es bei UFO 12,2 Monate. Auf Rang drei folgt die Lokführergewerkschaft GDL (9,7 Monate) und danach die Eisenbahngewerkschaft EVG (5,7 Monate).

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Das Institut hat 173 Tarifrunden aus 13 Wirtschaftszweigen von 2000 bis Ende 2016 ausgewertet. „Tarifverhandlungen mit Spartengewerkschaften ziehen sich mit durchschnittlich neun Monaten doppelt so lange hin wie die von Branchengewerkschaften“, stellen die Studienmacher fest. Am friedlichsten geht es in der Chemieindustrie zu – hier einigen sich die Tarifparteien im Schnitt bereits nach 2,9 Monaten.