„Angesichts der Vorwürfe an die Länder wird Rheinland-Pfalz – und möglicherweise auch andere Länder – aber neu zu bewerten haben, ob das Engagement in dieser Form aufrecht erhalten werden kann“, schreibt der rheinland-pfälzische Justizminister in einem Beitrag für die WirtschaftsWoche.

Landesjustizminister Mertin reagiert damit auf die Kritik von Bundesjustizminister Maas, der in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche (Ausgabe vom 16. Juni) erklärt: „Der Richtermangel in den Ländern kann zur Gefahr für die innere Sicherheit werden.“ Dazu sagt Mertin: „Wenn Herr Maas den Ländern bei der personellen Ausstattung der Justiz tatsächlich helfen will, dann sollte er sich um eine gerechtere Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund und Ländern bemühen – hier ist er bei den Verhandlungen der letzten Wochen aber überhaupt nicht in Erscheinung getreten.“