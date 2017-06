Der Netzausbau sei von „gesamtdeutschem Interesse“, heißt es in einer Antwort des BMWi laut WirtschaftsWoche. Alle Bundesländer müssten „ihrer Verantwortung nachkommen“. Erfurt will das Gesetz nun nach der Sommerpause in den Landtag einbringen. Bis dahin soll eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet favorisiert zwar die Trassenroute durch Thüringen. Alternativ könnte sie aber auch durch Hessen laufen. Bayern hatte durch eine ähnliche Blockade den Bau von Erdkabeln erzwungen.