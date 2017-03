Zuvor waren zwei mit Zeybekci geplante Veranstaltungen in Köln-Porz und Frechen abgesagt worden. Auch in anderen deutschen Städten kassierten türkische Politiker eine Abfuhr. Das führt zu großen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland.

Der Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland geht weiter. Nihat Zeybekci, der Wirtschaftsminister der Türkei , plant für Sonntagabend einen Wahlkampfauftritt in einem Kölner Hotel.

Tiervergleiche scheut Zeybekci ohnehin nicht, wenn es um Gegner Erdogans geht. Etwa um jene Parlamentsabgeordneten der pro-kurdischen HDP, deren Immunität auf Betreiben Erdogans im vergangenen Juni aufgehoben wurde. „Der Staat der Republik Türkei hat sie so wie die Ratten aus dem Kanal am Nacken gepackt und sie vor Gericht gebracht“, sagte Zeybekci im Herbst. „Wir lassen die Kanalratten am Nacken fassen, aber ihr Quieken kommt von anderswo. Es kommt aus Europa.“ Die EU hatte die Aufhebung der Immunität scharf kritisiert.