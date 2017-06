Geld bekommen, einfach so, ohne arbeiten zu müssen. 52 Prozent der Deutschen befürworten die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. 20 Prozent sind in der Frage unentschieden, genau so viele lehnen das Konzept ab. Das ergab eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos.

Für ihre repräsentative Untersuchung haben die Forscher 1007 Menschen befragt. Außer Deutschland wurden elf weitere Länder in Europa und Nordamerika untersucht. Deutschland hat nach Serbien und Polen die meisten Grundeinkommensbefürworter in der Gesellschaft.