LondonDie Investitionen in umweltfreundliche Energien sind einer Studie zufolge 2016 weltweit um fast ein Fünftel zurückgegangen. Sie lagen noch bei 287,5 Milliarden Dollar. Ein Grund sei, dass die Preise für grüne Technologien gesunken seien, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht der Forschungsorganisation Bloomberg New Energy Finance.