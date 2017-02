DüsseldorfAls Michael Davies 16 war, lockte ihn sein Onkel unter einem Vorwand in eine Kaserne in Sierra Leone. Dort drückte man ihm eine Waffe in die Hand. Fortan kämpfte er in seinem Heimatland als Kindersoldat gegen die Rebellen. Erst nach fünf Jahren, 2001, gelang ihm mithilfe von Schleusern die Flucht nach Deutschland. Doch die Albträume verfolgten ihn noch lange weiter.

Heute arbeitet er als Schulbegleiter in Hannover – und versucht auf das Leid von Kindersoldaten aufmerksam zu machen. Als die Mitglieder des Deutschen Bündnis Kindersoldaten gemeinsam mit Brot für die Welt die Studie „Kleinwaffen in Kinderhänden. Deutsche Rüstungsexporte und Kindersoldaten“ vorstellen, sitzt Davies mit auf dem Podium und fordert: „Waffenlieferungen in Konfliktregionen müssen dringend gestoppt werden, sie heizen die Konflikte an.“